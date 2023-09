Capacitação em Barra do Guarita aborda Notificações de Acidentes de Trabalho e reforça compromisso com a segurança dos trabalhadores

Formação ocorreu em Barra do Guarita (Foto: Prefeitura de Barra do Guarita)

No dia 22 de agosto, a Administração Municipal de Barra do Guarita, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, promoveu uma capacitação de extrema relevância em colaboração com a equipe de saúde local. A atividade foi conduzida por representantes do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest Macronorte), em conjunto com a Psicóloga Dra. Claudia e uma médica do trabalho de Palmeiras das Missões.

O principal foco desse encontro foi aprofundar o entendimento sobre "Notificações de Acidentes de Trabalho", um tópico crucial para garantir a segurança e o bem-estar dos trabalhadores no município. Durante o evento, foram esclarecidas dúvidas abrangentes, abordando questões relacionadas aos registros de incidentes tanto para trabalhadores formais quanto informais. Um destaque especial foi a discussão a respeito de acidentes que ocorrem no meio rural, uma área que infelizmente apresenta alta incidência de ocorrências.

A psicóloga Claudia ressaltou a importância de prestar assistência adequada às vítimas de acidentes de trabalho. Durante sua participação, ela compartilhou informações valiosas sobre a rede de apoio disponibilizada por diversos órgãos, todos comprometidos com a promoção abrangente da saúde e bem-estar.

Essa capacitação reflete o compromisso conjunto da Administração Municipal e das Secretarias com a segurança e saúde da comunidade local. O evento representa um passo importante em direção a um futuro de qualidade de vida e bem-estar para todos os trabalhadores do município.

