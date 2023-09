Projeto de futebol feminino "Gurias do Yucumã" beneficiará 100 adolescentes em Tenente Portela

O Projeto "Gurias do Yucumã" deu um importante passo em sua missão de impacto social ao ser contemplado pelo Programa Pró-Esporte do Governo do Estado. Este programa possibilitou que as Gurias do Yucumã captassem recursos junto a empresas para implementar um projeto de escolinha de futebol feminino, direcionado a atender meninas entre 10 e 17 anos de idade, provenientes de famílias de baixa renda, na cidade de Tenente Portela.

Sob a consultoria de uma empresa especializada de Caxias do Sul, o projeto foi selecionado pelo Governo do Estado para ser executado durante um ano. Nesse período, os recursos angariados serão utilizados para manter uma escolinha de futebol feminino, que funcionará no Campo do Flamengo em São Pedro, área rural de Tenente Portela. O programa atenderá meninas em quatro turnos nas sextas-feiras e sábados.

Ildo Scapini, diretor do projeto, ressaltou que os recursos captados possibilitaram a completa estruturação do projeto, incluindo a aquisição de todos os materiais esportivos necessários e uniformes para as participantes. Além disso, foram contratados dois professores: Tiago Rodrigues e Mônica Boton, treinador e preparadora física da equipe profissional das Gurias do Yucumã.

A aprovação do projeto foi possível graças à parceria de duas empresas, a Fabripal e a Terra Nova Tintas, ambas sediadas em Tenente Portela. Essas empresas optaram por direcionar uma parte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) que seria destinada ao Estado para o projeto.

O desenvolvimento da escolinha terá início neste final de semana. O projeto, intitulado "Formando Cidadãs e Atletas", também vai disponibilizar um transporte que percorrerá os bairros de Tenente Portela, levando as meninas inscritas até o campo do Flamengo em São Pedro, onde receberão treinamento e participarão da prática esportiva, fundamentada nos princípios da integração e formação.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.

■ Mensagens de reflexão no WhatsApp:

Clique aqui e receba as mensagens de reflexão do programa Estação Província