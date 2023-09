Administração Municipal de Miraguaí realiza obra de correção no asfalto da Rua Maracanã para melhorar escoamento de água

Futebol Há 3 horas Em Cidades Gurias do Yucumã buscam classificação em confronto decisivo no Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino Equipe das Gurias do Yucumã/Flamengo está perto de garantir vaga na próxima fase do campeonato e pode confirmá-la com uma vitória em casa contra o Vidal Pro de Porto Alegre.