Hospital Santo Antônio em Tenente Portela realiza primeira cirurgia de Artrodese de Coluna, marcando avanço na área de saúde local

No dia 24 de agosto, o Hospital Santo Antônio em Tenente Portela alcançou um marco significativo na área de saúde ao realizar sua primeira cirurgia de Artrodese de Coluna. Liderada pelo renomado neurocirurgião Dr. Herisson Duarte, a intervenção cirúrgica representa um avanço notável para a região, oferecendo tratamento especializado e inovador para pacientes com lesões ou condições debilitantes na coluna vertebral.

O paciente, um residente de 61 anos da cidade de Vista Gaúcha, passou pela cirurgia que teve como objetivo estabilizar as vértebras da coluna vertebral. Esta técnica altamente especializada é projetada para proporcionar alívio e melhorar a qualidade de vida de pacientes que enfrentam riscos significativos devido a lesões na coluna. No caso do paciente em questão, uma fratura na segunda vértebra lombar resultou em compressão da medula espinhal, apresentando um risco iminente de paraplegia caso não fosse tratada prontamente.

A equipe médica do Hospital Santo Antônio, sob a liderança do experiente neurocirurgião Dr. Herisson Duarte, conduziu a cirurgia de maneira inovadora e bem-sucedida. A intervenção foi realizada localmente, proporcionando ao paciente um tratamento avançado no conforto de seu ambiente familiar, eliminando a necessidade de deslocamentos prolongados.

Os resultados da cirurgia foram notáveis. Já no dia seguinte à intervenção, o paciente conseguiu se levantar, destacando a eficácia do procedimento e a competência da equipe médica. A colaboração e o apoio da equipe hospitalar foram fundamentais para a recuperação impressionante do paciente.

Após alguns dias de acompanhamento e recuperação no hospital, o paciente recebeu alta médica e retornou à sua residência em Vista Gaúcha. O sucesso dessa cirurgia não apenas restaurou a mobilidade e a qualidade de vida do paciente, mas também estabeleceu um precedente promissor para futuros procedimentos semelhantes no hospital.

O Hospital Santo Antônio continua a demonstrar um compromisso firme com a inovação e o bem-estar da comunidade. A realização bem-sucedida da primeira cirurgia de Artrodese de Coluna é um testemunho da excelência médica na região, destacando a importância de fornecer tratamentos avançados e acessíveis para aprimorar a saúde e o bem-estar dos pacientes.

