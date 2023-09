Audiência pública em Tenente Portela discute implantação de Campus do Instituto Federal Farroupilha próximo à Terra Indígena do Guarita

No dia 8 de setembro, o mandato do deputado estadual Jeferson Fernandes (PT) realizará uma audiência pública intitulada "Em Defesa de um Campus do Instituto Federal Farroupilha - Próximo à Terra Indígena do Guarita". O evento acontecerá no município de Tenente Portela, das 9h às 12h, no Centro de Cultura de Tenente Portela. O deputado ressalta que essa é uma oportunidade para reunir indivíduos que compreendem a importância de um campus do IFFar na região e para desenvolver estratégias conjuntas visando sua concretização.

Jeferson Fernandes destaca que a implementação de um Instituto Federal Farroupilha pode trazer diversas possibilidades, não apenas para os jovens indígenas da Reserva, mas também para os residentes dos municípios circundantes. Ele observa que o governo Lula tem tomado iniciativas em prol da proteção dos povos originários, recuperando políticas de preservação e promovendo o desenvolvimento dessas comunidades.

O deputado menciona o atual momento como propício para direcionar essas ações federais de maneira a beneficiar a região. Ele enfatiza que há um projeto de expansão dos Institutos Federais Farroupilhas no país, destacando a importância dessas instituições como fatores de desenvolvimento humano e social nas localidades onde estão presentes. Jeferson Fernandes conclui afirmando que essa é a visão desejada para os jovens e para o desenvolvimento da região em questão.

A audiência pública é de entrada livre, não sendo necessária inscrição prévia para participação. O evento proporcionará espaço para discussão e reflexão sobre o potencial impacto positivo que a instalação de um campus do IFFar pode trazer para a região, especialmente para os jovens indígenas e as comunidades próximas.

