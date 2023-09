Rádio Província transmitirá ao vivo Gaitaço e Festival durante o 12º Acampamento Farroupilha em Tenente Portela

Gaitaço será realizado na quarta-feira, dia 13, no Palco Principal do Acampamento Farroupilha (Foto: Reprodução/Rádio Província)

A partir do dia 12 de setembro, o 12º Acampamento Farroupilha de Tenente Portela dará início a uma programação diversificada e empolgante, marcando um dos eventos públicos mais importantes do calendário do município. Em mais um ano de tradição, o Sistema Província de Comunicação se empenhará em uma ampla cobertura do evento, abrangendo todas as suas plataformas: rádio, jornal, portal de notícias e redes sociais. O objetivo é levar aos espectadores uma visão abrangente de tudo o que ocorre nos arredores da Praça do Imigrante.

Dois eventos em particular se destacam na cobertura do Sistema Província. A emissora será palco do 4º Gaitaço da Rádio Província, um grandioso encontro de gaiteiros, violeiros, cantores e trovadores, apresentado por Marcos Guterres. Esse evento será transmitido ao vivo por todas as plataformas da emissora. O Gaitaço ocorrerá na quarta-feira, 13, no segundo dia do acampamento, a partir das 20 horas. Em seguida, os shows continuarão com a apresentação do grupo Os Tauras de Tenente Portela.

Na sexta-feira, 15, a Rádio Província mais uma vez mobilizará todas as suas plataformas para transmitir ao vivo o 6º Grito Farroupilha, Festival da Canção Gaúcha. A edição deste ano contará com duas categorias: uma nível municipal e outra de nível geral, com participação livre. Durante a mesma noite do festival, o Acampamento Farroupilha será embalado pelo show da Banda Essência da Noite.

A iniciativa do Sistema Província de Comunicação visa proporcionar aos tradicionalistas portelenses e a todos os interessados a oportunidade de se envolverem com a cultura gaúcha, apreciando eventos musicais de qualidade e celebrando a Semana Farroupilha de maneira marcante. As transmissões ao vivo do Gaitaço e do Festival possibilitarão que o público se conecte com esses eventos especiais, mesmo à distância.

