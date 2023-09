Tenente Portela sediou primeira audiência pública para o Plano Estadual pela Primeira Infância (Pepi)

Tenente Portela foi o palco da primeira de uma série de audiências públicas promovidas pelo Governo do Estado para a construção do Plano Estadual pela Primeira Infância (Pepi). O evento ocorreu no dia 31 de agosto e reuniu gestores, trabalhadores da rede de proteção, famílias, sociedade civil e outros interessados dos municípios da região. O objetivo da audiência foi debater e elaborar propostas para integrar o Pepi ao longo dos próximos 10 anos (2024-2034).

A audiência pública, realizada no Centro Cultural de Tenente Portela, teve como foco a questão indígena e as políticas públicas que se destinam à primeira infância nos territórios dos povos originários, incluindo o Guarita. O evento foi organizado pelo Comitê Estadual Intersetorial pela Primeira Infância (Ceipi), e marca o início de um processo participativo e colaborativo para a definição de estratégias e ações que visam promover o desenvolvimento saudável e integral das crianças nos primeiros anos de vida.

As próximas audiências públicas do Pepi estão programadas para ocorrer em Pelotas, Bento Gonçalves, Porto Alegre e Santana do Livramento. Cada uma delas terá um enfoque específico e reunirá diversos atores da sociedade, contribuindo para a formulação de um plano abrangente e eficaz para a promoção do bem-estar das crianças gaúchas desde o início de suas vidas.

