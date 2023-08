CPI ouvirá depoimento sobre relação entre ONGs e política climática

O meteorologista e professor da Universidade Federal de Alagoas Luiz Carlos Molion durante audiência pública no Senado em 2019 credito=

O professor da Universidade Federal de Alagoas Luiz Carlos Molion será ouvido pela CPI das ONGs em audiência pública agendada para terça-feira (5), às 11h. O convite a Molion atende a requerimento do senador Marcio Bittar (União-AC), que espera um esclarecimento sobre a atuação de organizações não-governamentais em questões de meio ambiente e mudanças no clima. “Sabe-se que muitas ONGs e Oscips [organizações da sociedade civil de interesse público] atuam nessa área, influenciando fortemente na definição de políticas públicas nacionais e internacionais. É importante conhecer como se dá essa participação e quais os resultados práticos dela”, argumenta o senador.

Instalada em 14 de junho, acomissão parlamentar de inquéritotem o objetivo deinvestigar as atividades de organizações não governamentais financiadas com dinheiro público na região da Amazônia. A CPI das ONGs tem 11 membros titulares e 7 suplentes. Ela funcionará por 130 dias (pouco mais de seis meses) e terá um limite de R$ 200 mil em despesas. Sob a presidência do senador Plínio Valério (PSDB-AM), a CPI tem Marcio Bittar como relator e Jaime Bagattoli (PL-RO) como vice-presidente.