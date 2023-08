Paim elogia novo PAC e destaca agenda internacional de Lula

O senador Paulo Paim (PT-RS) cumprimentou em pronunciamento nesta quinta-feira (31) o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, pelo lançamento do novo programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Ele destacou que o programa vai investir R$ 75,6 bilhões em obras e serviços no Rio Grande do Sul, incluindo a duplicação de rodovias, a construção de acesso à nova ponte do Guaíba, a construção de barragens e moradias do programa Minha Casa, Minha Vida.

— O novo PAC vai investir R$ 1,7 trilhão em todos os estados do Brasil, em parceria, claro, com o governo federal, estados, municípios e setor privado. Não tenho nada contra parceria público-privada e deixo aqui registrada a minha concordância nessa política que o presidente Lula está anunciando. A previsão é de que quatro milhões de empregos serão criados. É o Brasil avançando — afirmou.

Cotas e Brics

O parlamentar também ressaltou o projeto que torna permanente a política decotaspara o ingresso de pretos, pardos, indígenas, pessoas com deficiência e alunos de escolas públicas em instituições federais de ensino PL 5.384/2020 .Paim disse que a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) realizará uma audiência pública para debater a proposta.

O senador ainda parabenizou o presidente Lula por cumprir agenda no continente africano. Ele destacou a participação de Lula na 15ª Cúpula dos Chefes de Estado do Brics, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, país que abrigou a conferência. Ele também esteve em Angola e em São Tomé, capital de São Tomé e Porto Príncipe, participando da 14ª Conferência de Chefes de Estado das comunidades dos países de Língua Portuguesa.

— Conforme relatos divulgados e do próprio presidente Lula, a viagem foi muito positiva, uma agenda robusta, acordos para cooperação econômica, aprofundamento das relações entre países do Sul Global, o fortalecimento do multilateralismo e a necessidade de reformas estruturantes no sistema internacional — elencou.