Conselho de Comunicação Social discute combate a discursos de ódio

O Conselho de Comunicação Social atua como órgão auxiliar do Parlamento - (Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

O Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional reúne-se na segunda-feira (4) para discutir mecanismos de combate ao discurso de ódio.

Foram convidados para o debate:

- a chefe da Assessoria Especial de Educação e Cultura em Direitos Humanos do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Leticia Cesarino;

- o jornalista Leonardo Sakamoto;

- a diretora da Confederação Israelita do Brasil, Andrea Vainer;

- o advogado Cezar Britto; e

- sociólogo, jornalista e professor da Universidade de São Paulo (USP) Laurindo Leal Filho.

Confira a lista completa de convidados

A reunião será realizada no plenário 7 da ala Alexandre Costa, no Senado. O público poderá enviar perguntas aos participantes por meio do portal e-Cidadania.

Conselho

O Conselho de Comunicação Social é composto por 13 integrantes titulares e 13 suplentes, que representam as empresas e os trabalhadores do setor, além da sociedade civil. Previsto na Constituição Federal, o órgão auxilia o Congresso em matérias sobre comunicação social.