Volta à Câmara prioridade a projeto cultural afro, indígena e cigano

O primeiro-vice-presidente do Senado, Veneziano Vital do Rêgo (C), conduziu a sessão - Foto: Roque de Sá/Agência Senado

O Plenário aprovou nesta quinta-feira (31) projetoque inclui entre as finalidades do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac) o incentivo às culturas afro-brasileiras, indígenas e ciganas.

A relatora do PL 2.098/2019, Professora Dorinha Seabra (União-TO), mudou o texto original da deputada Laura Carneiro (PSD-RJ) para incluir as culturas quilombolas e ciganas, atendendo a um pedido do Ministério da Igualdade Racial. Como foi modificada no Senado, a proposta retorna para nova análise da Câmara.

O projeto também determina que os recursos do Fundo Nacional de Cultura (FNC) sejam distribuídos de forma equilibrada entre as manifestações culturais, com prioridade para as expressões locais, reconhecidamente tradicionais e consideradas raízes da cultura brasileira.

A proposta altera a Lei Rouanet ( Lei 8.313, de 1991 ) dando prioridade às manifestações culturais de segmentos da população que reclamam maior apoio do poder público e da sociedade em geral. O Pronac tem três mecanismos criados pela Lei Rouanet para incentivar a cultura: o FNC, o Fundo de Investimento Cultural e Artístico e o incentivo a projetos culturais por meio de renúncia fiscal, o chamado mecenato.