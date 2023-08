Kajuru diz que Brics se fortalece com a entrada de novos países

O senador Jorge Kajuru (PSB-GO) destacou, em pronunciamento nesta quinta-feira (31), a 15ª Cúpula do Brics, realizada em 22 de agosto na África do Sul. O parlamentar ressaltou que a maior novidade do encontro foi a ampliação do grupo, que terá mais seis membros a partir de janeiro de 2024. O Brics é formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul e agora contará com a participação de Argentina, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Irã.

Kajuru afirmou que o Brasil teve participação decisiva no encontro e alcançou um de seus objetivos na reunião. Segundo o senador, os países manifestaram no texto final apoio a uma reforma da Organização Nações Unidas (ONU) para “torná-la mais democrática, representativa, efetiva e eficiente” e também defenderam a ampliação do Conselho de Segurança da ONU, com representação dos países em desenvolvimento.

—O fato é que o Brics se fortalece. Além dos seis novo integrantes, mais 17 países manifestaram formalmente interesse em fazer parte do grupo, que assim tende a se ampliar num futuro próximo. Isso para o Brasil significa mais cuidados em relação a um enorme desafio diplomático: fazer parte de um bloco liderado pela China, sem se deixar levar pela retórica antiocidental, sem estimulo ao conflito norte-sul. Isso é privilégio.

O parlamentar também destacou que o grupo discutiu a adoção de moedas nacionais para a comercialização entre os membros do Brics e o financiamento a projetos em países africanos.