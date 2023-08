Comissão da Amazônia discute criação do Dia da Medicina Tradicional Africana

Câmara dos Deputados Há 21 minutos Em Câmara dos Deputados Gonçalves Dias diz que PM do DF descumpriu plano de ação no dia 8 de janeiro; assista YouTube O general Marco Edson Gonçalves Dias, conhecido como G. Dias, afirmou aos integrantes da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (C...

Câmara dos Deputados Há 51 minutos Em Câmara dos Deputados Brasil precisa combater cigarro eletrônico para manter queda no índice de fumantes, dizem especialistas Referência mundial no controle do tabagismo, o Brasil precisa enfrentar uma nova ameaça para manter os índices decrescentes no número de fumantes: ...