Câmara aprova projeto que exige divulgação da lista de espera por vagas em escolas e creches públicas

Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados Any Ortiz, relatora da proposta A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (30) o Projeto de Lei 334/23,...

Câmara dos Deputados Há 47 minutos Em Câmara dos Deputados Câmara aprova projeto que prorroga desoneração da folha de pagamentos Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados Any Ortiz, relatora da proposta A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (30) o Projeto de Lei 334/23,...

Will Shutter/Câmara dos Deputados Delegada Katarina: crianças com TOD terão direito de serem atendidas e compreendidas A Câmara dos Deputados apr...

Câmara dos Deputados Há 2 horas Em Câmara dos Deputados Câmara aprova acompanhamento integral para alunos com Transtorno Opositivo Desafiador Will Shutter/Câmara dos Deputados Delegada Katarina: crianças com TOD terão direito de serem atendidas e compreendidas A Câmara dos Deputados apr...