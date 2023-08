Secretarias de Saúde de Municípios Realizam Roda de Conversa sobre o Agosto Dourado

Acompanhado pela presidente do FBCS, Patrícia Zhao, Ivonildo terá a oportunidade de participar de um enriquecedor programa de aprendizado e troca de conhecimento.

Redentora Há 2 horas Em Cidades Secretário Municipal de Assistência Social de Redentora viaja para a China em intercâmbio coordenado pelo Fórum Brasil-China de Saúde Acompanhado pela presidente do FBCS, Patrícia Zhao, Ivonildo terá a oportunidade de participar de um enriquecedor programa de aprendizado e troca de conhecimento.