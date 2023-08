Secretário Municipal de Assistência Social de Redentora viaja para a China em intercâmbio coordenado pelo Fórum Brasil-China de Saúde

Na madrugada desta segunda-feira, dia 28 de agosto, o secretário Municipal de Assistência Social de Redentora, Ivonildo dos Santos, embarcou para a China em uma viagem que faz parte de um intercâmbio coordenado pelo Fórum Brasil-China de Saúde (FBCS). Acompanhado pela presidente do FBCS, Patrícia Zhao, Ivonildo terá a oportunidade de participar de um enriquecedor programa de aprendizado e troca de conhecimento.

A iniciativa dessa viagem é fruto de uma parceria entre o Município de Redentora, a Câmara de Vereadores, o FBCS e o Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA) de Redentora. As instituições firmaram um Termo de Cooperação Técnica e Fomento Interinstitucional com um objetivo nobre: a construção de projetos sociais comunitários voltados para a produção, industrialização, comercialização e aplicação de produtos fitoterápicos.

O foco principal é promover a melhoria nas condições de saúde da população, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade social e financeira. Para isso, o cultivo e processamento de medicamentos naturais são incentivados como uma alternativa para obter renda e ao mesmo tempo reduzir a dependência de medicamentos químicos.

O Termo de Cooperação também tem como propósito o desenvolvimento e execução de cursos, palestras e práticas voltados para a produção e utilização de ervas medicinais (fitoterápicos), contribuindo assim para a disseminação de conhecimento e a promoção de uma abordagem mais natural e saudável para a saúde da comunidade.

