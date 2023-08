Banda Marcial Municipal de Derrubadas se prepara para o Desfile Cívico em celebração à Independência do Brasil

A Banda Marcial Municipal de Derrubadas está em plenos ensaios para o aguardado Desfile Cívico, que ocorrerá no próximo sábado, a partir das 14 horas, no Bosque Municipal. O evento é uma tradição que celebra a Independência do Brasil e proporciona uma oportunidade única para homenagear a pátria e demonstrar o orgulho de ser brasileiro.

O desfile contará com a participação das escolas e entidades do município, reunindo a comunidade em uma celebração festiva e unificadora. Além das apresentações das instituições, a Banda Marcial Municipal de Derrubadas irá se destacar, demonstrando sua habilidade e paixão pela música.

Após as apresentações cívicas, a festividade continuará com um emocionante Show da Banda Sol Maior de Tucunduva, trazendo ainda mais entretenimento e animação para o público presente.

Para facilitar a participação da população, será disponibilizado transporte, com saída prevista às 12h40 da sede do município, seguindo os roteiros do transporte escolar. Assim, todos poderão se juntar à celebração e vivenciar um momento especial em homenagem ao país e à sua independência.

