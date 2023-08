Vista Gaúcha promove evento em apoio à campanha "Agosto Lilás" contra a violência à mulher

O evento aconteceu no ginásio de esportes do município (Foto: Prefeitura de Vista Gaúcha)

No dia 25 de agosto, o município de Vista Gaúcha realizou um evento em apoio à campanha "Agosto Lilás", que conscientiza sobre o combate à violência contra a mulher. A campanha foi criada em referência à sanção da Lei Maria da Penha, assinada em 7 de agosto, que completa 17 anos em 2023.

A iniciativa foi organizada pela administração municipal em colaboração com a Secretaria Municipal de Assistência Social, CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e o Conselho Municipal da Mulher. Durante o evento, foram promovidas atividades reflexivas com o tema "A Cura está dentro de Você", abordando os seis pilares da autoestima da mulher: autoconhecimento, autocompaixão, foco, autovalor, imagem e realização.

Marinete da Rosa e Jociane da Costa foram responsáveis por conduzir as atividades, oferecendo insights sobre como cada mulher pode trabalhar esses aspectos em sua vida. A tarde foi marcada por momentos de reflexão e fortalecimento, buscando conscientizar sobre a importância de valorizar e empoderar as mulheres, além de combater a violência de gênero em todas as suas formas.

