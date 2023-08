Comissão intervencionista apresenta balanço das ações no Hospital Comunitário Adesco de Humaitá

Em uma audiência pública realizada na tarde da última sexta-feira (25), a comissão intervencionista divulgou um relatório das ações realizadas no Hospital Comunitário Adesco de Humaitá. A comissão assumiu a administração do hospital em 12 de maio, após um decreto de intervenção do Poder Executivo Municipal.

O evento contou com a presença de autoridades municipais, representantes da 17ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS) e membros da comunidade local. A presidente do Hospital Santo Antônio de Tenente Portela, Mirna Braucks, também esteve presente na ocasião.

Juliana Schuh, a presidente e atual administradora do hospital, destacou que o propósito da audiência era informar à comunidade sobre a situação encontrada pela comissão quando assumiu a administração da instituição. Além disso, ela apresentou os esforços que têm sido feitos para resolver as dívidas e melhorar a estrutura do hospital. Durante o evento, houve espaço para a comunidade fazer manifestações e fazer perguntas.

A comissão intervencionista foi designada para atuar à frente da entidade por um período inicial de seis meses, ou seja, até 12 de novembro, podendo esse prazo ser prorrogado. Juliana explicou que o objetivo é conseguir regularizar as contas ou encaminhar soluções para as questões financeiras dentro desse período.

