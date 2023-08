Partido Liberal de Tenente Portela anuncia pré-candidato a prefeito para as eleições do próximo ano

O Partido Liberal (PL) de Tenente Portela anunciou, em uma reunião realizada recentemente, o nome de seu pré-candidato para concorrer ao cargo de prefeito nas eleições do próximo ano. O partido escolheu o ex-prefeito Élido João Balestrin como seu representante para o pleito. Balestrin já ocupou o cargo de prefeito de Tenente Portela entre os anos de 2013 e 2016, à época pelo Partido Progressista (PP).

No início da atual administração, Élido João Balestrin atuou como secretário municipal de finanças, mas deixou o governo durante o primeiro ano. O Partido Liberal, que anteriormente fazia parte da base de apoio ao governo local, liderado por Sala, decidiu encerrar essa parceria após as eleições gerais de 2022. Desde então, o partido vem trabalhando nos bastidores para definir sua estratégia em relação às eleições do próximo ano.

É curioso notar que Élido Balestrin é irmão do atual vice-prefeito de Tenente Portela, Leônidas Balestrin. Com o anúncio de sua pré-candidatura, o PL inicia seu processo de preparação para as eleições, buscando reforçar sua presença no cenário político local e definir sua estratégia para o pleito que se aproxima.

