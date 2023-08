Casa Cotricampo: espaço institucional da cooperativa é apresentado na Expointer

A Cotricampo passa a contar neste ano de 2023, com um espaço institucional próprio, em uma das maiores feiras agropecuárias da América Latina. A partir de concessão confirmada pela Secretaria Estadual de Agricultura, a cooperativa passa a contar com a “Casa Cotricampo”, um local totalmente revitalizado, dentro do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS), lançado nesta 46ª edição da Expointer, que acontece de 26 de agosto a 3 de setembro.

A Casa Cotricampo será o espaço para divulgação de produtos e serviços da cooperativa e recepção a parceiros e visitantes. Através da indústria de farinhas, a Cotricampo está fazendo um trabalho de impulsionamento de suas marcas de farinhas domésticas, que já são comercializadas na região metropolitana de Porto Alegre. Também está organizando novos canais de venda na linha Nutrição Animal, com objetivo de atender o mercado de rações, em um trabalho integrado com os mesmos canais de venda utilizados hoje pelos representantes de vendas.

Na programação da Casa Cotricampo estão previstos vários momentos de integração com empresários, visando estabelecer ou ampliar novos negócios.

No setor de expositores de gado da Expointer, a cooperativa também está presente, através da linha Nutrição Animal, apoiando a participação de produtores associados à cooperativa que desenvolvem a bacia leiteira na região Celeiro, e que levaram seus animais para esta edição da Expointer.

Um dos principais momentos programados para a Casa Cotricampo na Expointer, esta semana, será o encontro com o Conselho de Administração da cooperativa, lideranças do agronegócio e imprensa, na próxima quinta-feira, dia 31 de agosto, às 19h30min, quando acontecerá o evento de pré-lançamento da ExpoAgro Cotricampo, principal feira agropecuária da região Noroeste, e acontecerá de 21 a 24 de fevereiro de 2024, no campo experimental da Cotricampo, em Campo Novo.

A 46ª Expointer, que iniciou no sábado (26), em Esteio, tem o desafio de manter os bons números apresentandos pela última edição do evento, tanto em termos de negócios, como em relação ao público