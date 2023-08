Preço da gasolina aumenta nos postos do Rio Grande do Sul

Na semana entre 20 e 26 de agosto, o valor médio da gasolina nos postos de combustível do estado do Rio Grande do Sul apresentou um aumento de R$ 0,19 em relação à semana anterior. O preço médio do litro do combustível foi de R$ 5,88, comparado aos R$ 5,69 registrados na semana passada. Os dados foram divulgados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Durante todo o mês de agosto até agora, o preço da gasolina teve uma variação de R$ 0,43.

No contexto recente, a Petrobras anunciou na semana passada um aumento de R$ 0,41 por litro no preço médio de venda da gasolina A para as distribuidoras, fixando o valor em R$ 2,93 por litro. No acumulado do ano, o preço de venda da gasolina A da Petrobras para as distribuidoras teve uma redução de R$ 0,15 por litro. Em relação ao diesel, a Petrobras também ajustou o preço médio de venda do diesel A para as distribuidoras, aumentando em R$ 0,78 por litro, resultando em um valor de R$ 3,80 por litro. No acumulado do ano, houve uma diminuição de R$ 0,69 por litro no preço de venda do diesel A da Petrobras para as distribuidoras.

