Oxigênio Medicinal é disponibilizado aos pacientes do SUS de Três Passos

A Secretaria Municipal de Saúde junto com o Governo do Estado atendem através do Sistema Único de Saúde (SUS), uma gama extensa de serviços. Entre elas, está a disponibilidade de tubos de oxigênio para pacientes que utilizam por meio de máscara, cateter ou ventilação mecânica.

Aos pacientes que utilizam o oxigênio medicinal, por meio de máscara ou cateter, é concedido dois cilindros mensais. Já para os munícipes que necessitam ventilação mecânica e oxigênio medicinal através de respirador, é concedido quatro cilindros mensais.

Para que o munícipe possa usufruir do benefício, informa a secretária Municipal de Saúde, Maria Helena Krummenaeur, que o familiar deve comparecer junto à Secretaria, munido de laudo médico e cartão SUS, para cadastro e autorização do mesmo, que possui, hoje, o valor considerável de R$ 267,00 a recarga do cilindro custeado pela Prefeitura Municipal.

A responsável pelo Setor de Farmácia, farmacêutica Daniela Fritz Bratz, explica àquelas pessoas que precisam utilizar um volume maior de oxigênio, o familiar deve realizar junto ao CIAC/SUS, na Farmácia Básica, o processo para aquisição do Concentrador Medicinal custeado pelo Estado, capaz de fornecer oxigênio 24h por dia, sem necessidade de tubos cilíndricos.

O concentrador de oxigênio é um aparelho que consiste na administração terapêutica de oxigênio em concentração acima do normal (21%). O objetivo é manter a oxigenação dos tecidos adequada e corrigir distúrbios hipoxêmicos, reduzindo então a sobrecarga do sistema cardiopulmonar.