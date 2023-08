Gurias do Yucumã enfrentam Elite de Ijuí buscando classificação

Após uma vitória convincente por 11 a 0 em casa contra o Guarany de Bagé, que posicionou as Gurias do Yucumã no segundo lugar da tabela de classificação do Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino, a equipe portelense está pronta para voltar ao campo no próximo domingo em busca da classificação para a próxima fase da competição.

O próximo desafio será um confronto direto contra o Elite de Ijuí, que está em terceiro lugar na tabela, com 6 pontos, mas com um jogo a menos que as Gurias do Yucumã. O jogo será realizado fora de casa, no Estádio do Gaúcho em Ijuí. Uma vitória neste confronto é essencial para as Gurias do Yucumã solidificarem sua posição na tabela e se aproximarem da classificação.

O Elite de Ijuí também vem apresentando um desempenho sólido, como evidenciado por sua recente vitória por 1 a 0 contra o Vidal Pró de Canoas. A atacante Kelen tem sido destaque no time ijuiense, tendo realizado uma ótima performance durante o campeonato. O Elite e as Gurias do Yucumã emergiram como as principais rivais na Região Noroeste, o que adiciona um elemento de rivalidade e emoção ao confronto.