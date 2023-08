Municípios da região preparam desfiles cívicos para o mês que vem

A Administração Municipal de Miraguaí, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, anunciou a programação oficial do desfile cívico que ocorrerá no dia 7 de setembro. O desfile terá sua abertura na frente da prefeitura e seguirá ao longo da Avenida Ijuí, encerrando nas proximidades do Instituto Estadual de Educação Fagundes Varela. O evento contará com a participação de 25 escolas, entidades e instituições, acompanhados pela Banda Municipal. Após o desfile, um almoço será servido no salão da terceira idade, seguido por uma reunião dançante com a Banda Karybe. Fichas para o almoço podem ser adquiridas com os servidores das escolas municipais.

Tenente Portela também celebrará o Dia da Independência do Brasil com seu tradicional desfile cívico no dia 7 de setembro. O evento acontecerá na Avenida Santa Rosa, em direção à Paróquia Nossa Senhora Aparecida. Participarão do desfile todas as escolas e diversas entidades do município. A Paróquia Nossa Senhora Aparecida dará continuidade à celebração com sua tradicional festa.

No município de Redentora, o desfile cívico em comemoração ao Dia da Independência do Brasil ocorrerá no dia 16 de setembro na Avenida Constante Luiz Gemelli. O evento terá uma apresentação especial do Exército Brasileiro, marcando a celebração da independência em relação a Portugal.

Em Coronel Bicaco, o desfile cívico está programado para o dia 17 de setembro, a partir das 15 horas, na Avenida Presidente Vargas, entre a Rua Serafim Paranhos e a Praça João Goulart. O tema central deste ano será “Inclusão e Diversidade - Respeito e Igualdade para todos!”. Escolas, grupos, empresas e entidades foram convidados a participar, cada um elaborando um texto para ser lido durante o desfile. O prazo para entrega desses materiais encerra no dia 25 de setembro.

Derrubadas será o município que vai abrir os desfiles na microrregião às 14 horas do dia 02 de setembro. O evento ocorre no Bosque Municipal, seguido de apresentações artísticas e culturais e show com a Banda Sol Maior de Tucunduva.