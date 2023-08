Obras da Ponte entre Barra do Guarita e Itapiranga podem iniciar no próximo ano, segundo DNIT

Ponte vai ligar as cidades de Barra do Guarita e Itapiranga (Foto: Jalmo Fornari)

O superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) de Santa Catarina, Alysson Rodrigo de Andrade, informou que há expectativas de que as obras da ponte entre Barra do Guarita e Itapiranga possam começar no próximo ano. De acordo com Andrade, o projeto está próximo de ser finalizado e o traçado já está definido. Ele também afirmou que já foi solicitada a inclusão de recursos para o projeto no orçamento da União para o ano vindouro.

O prazo para a conclusão do projeto originalmente estava estabelecido para o final do próximo mês, mas existe a possibilidade de prorrogação. No entanto, a previsão é que até novembro o projeto esteja finalizado, uma vez que a maior parte dele já está avançada. Isso inclui a definição do traçado da ponte e das modificações necessárias na rodovia BR-163 para a ligação com a ponte em ambas as margens do Rio Uruguai.

O prefeito de Barra do Guarita, Rodrigo Locatelli Tissot, que lidera o Movimento Pró Ponte, expressou sua satisfação com o anúncio e demonstrou motivação para que o projeto seja incluído no orçamento do próximo ano. Tissot também acredita que, com o apoio político dos parlamentares de ambos os estados, os recursos podem ser aprovados, permitindo o início das obras em 2024.

A ponte entre Barra do Guarita e Itapiranga é um projeto de grande importância para a região, uma vez que facilitará a conexão entre os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social das áreas envolvidas.

Traçado da ponte

A construção da nova ponte entre Barra do Guarita e Itapiranga trará algumas mudanças significativas em relação ao trajeto atual feito por meio de balsas. A travessia sobre o rio ocorrerá sobre o espaço conhecido como Remanso do Rio Uruguai, e essa mudança de localização tem implicações nas rodovias e acessos das duas cidades.

Uma das principais alterações é a necessidade de modificações na rodovia tanto antes quanto depois da ponte. Essas modificações são necessárias para permitir a engenharia adequada para a construção da estrutura da ponte sobre o rio. Do lado catarinense, já está prevista a construção de um anel viário que contornará a cidade de Itapiranga, a fim de facilitar o acesso à nova ponte.

Porém, do lado gaúcho, há desafios adicionais devido à topografia do terreno. Atualmente, a estrada até Barra do Guarita tem uma descida extremamente íngreme, o que exigiria obras complexas para adaptar a estrada às condições necessárias para a construção da ponte. Como alternativa, as empresas responsáveis pelo projeto apresentaram opções que envolvem mudanças no traçado da rodovia.

Uma das alternativas sugere uma mudança no trajeto da rodovia antes da chegada em Barra do Guarita, passando por trás de um morro e chegando à comunidade de Jaboticaba, que fica no interior de Barra do Guarita. Essa modificação no traçado visa a melhorar as condições de acesso e reduzir as inclinações acentuadas. Essa deve ser a alternativa que será adotada pelo projeto final ainda a ser apresentado.