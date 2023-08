2º Seminário da Bovinocultura de Leite é realizado em Três Passos

Um dos momentos marcantes do evento foi a entrega de certificados para as 10 maiores propriedades leiteiras (Foto: Prefeitura de Três Passos)

Na manhã da última sexta-feira (18), dentro da programação do 1º Celeiro de Negócios, o 2º Seminário da Bovinocultura de Leite movimentou o município de Três Passos. Com um espaço lotado, o evento contou com palestras e discussões voltadas para a sistematização da cadeia produtiva do leite, aumento do rendimento por propriedade e fatores que influenciam no crescimento da produção.

A importância da atividade leiteira para Três Passos é inegável, sendo a segunda maior fonte de arrecadação primária no município, envolvendo 352 produtores que emitiram notas fiscais no ano anterior, totalizando mais de 30 milhões de litros de leite produzidos, o que representa um montante superior a R$ 81 milhões.

O prefeito municipal, Arlei Tomazoni, destacou que a produção leiteira é uma atividade que envolve a família e proporciona uma renda mensal viável mesmo em pequenas propriedades. Ele ressaltou o compromisso da administração em promover o desenvolvimento deste setor tão importante para a cidade.

O seminário contou com a participação do secretário de Agricultura, Luís Diettrich, que abordou os trabalhos realizados pela pasta, do Médico Veterinário Jarbas Sperotto, que trouxe experiências relacionadas a forragens de alta qualidade e sistemas de produção, e do produtor Ademir Thomas.

Um dos momentos marcantes do evento foi a entrega de certificados para as 10 maiores propriedades leiteiras em atividade de cada uma das quatro regiões do município. A Secretaria de Agricultura divide Três Passos em regiões para melhor atender os produtores de gado leiteiro.