Deputada denuncia prefeito de Erval Seco por fala considerada racista

A Deputada Estadual do Rio Grande do Sul, Laura Sito, do Partido dos Trabalhadores (PT), utilizou suas redes sociais para fazer uma denúncia contra o prefeito de Erval Seco, Leonir Koche, do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). A denúncia está relacionada a uma declaração proferida por Koche em uma entrevista, na qual ele afirmou que o trabalho realizado por sua administração era um "trabalho realmente de gente branca".

A publicação da deputada ressalta que a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa tomou medidas oficiais em relação ao caso. O município de Erval Seco e o Ministério Público foram notificados sobre a declaração e sobre a necessidade de apuração do ocorrido. De acordo com as informações, o prefeito deverá responder criminalmente pelas alegações feitas.