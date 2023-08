Abertas as inscrições para o 6º Festival da Canção Grito Farroupilha de Tenente Portela

As inscrições para a sexta edição do Festival da Canção Grito Farroupilha de Tenente Portela já estão abertas. O evento está programado para ocorrer no dia 15 de setembro, como parte das atividades do 12º Acampamento Farroupilha, que se estenderá de 12 a 20 de setembro na Praça do Imigrante.

As inscrições, que são gratuitas, podem ser realizadas em duas categorias distintas: "adulto amador municipal" e "categoria livre". Para se inscrever, os interessados podem baixar as fichas de inscrição diretamente do site da Rádio Província ou solicitar as fichas pelo WhatsApp no número 55 3551-1877. As fichas de inscrição preenchidas também devem ser entregues novamente através do mesmo contato.

A premiação para a categoria "adulto municipal" consistirá em R$ 500 para o primeiro colocado, R$ 300 para o segundo colocado e R$ 200 para o terceiro colocado. Enquanto isso, na categoria "livre", os prêmios serão de R$ 1.500 para o primeiro lugar, R$ 1.000 para o segundo lugar e R$ 500 para o terceiro lugar.

Esse evento cultural é uma oportunidade para que talentos locais e de outras regiões possam demonstrar suas habilidades musicais e promover a valorização da cultura gaúcha através da música. O festival faz parte do contexto do Acampamento Farroupilha, proporcionando entretenimento e celebração das tradições durante esse período festivo.

