Prefeito de Crissiumal se desfilia do Podemos e se filia ao PL

O prefeito de Crissiumal, Marco Aurélio Nedel, anunciou uma mudança partidária significativa ao deixar o partido Podemos e ingressar no Partido Liberal (PL). O gestor assume também a presidência do PL no município, trazendo consigo uma nova nominata composta por membros da diretoria.

A mudança de partido é um passo estratégico à medida que se aproximam as eleições de 2024. Segundo o prefeito, o PL lançará uma nominata completa de candidatos a vereadores nas próximas eleições municipais. No entanto, ainda não há uma definição clara em relação à candidatura majoritária, que compreenderia os cargos de prefeito e vice-prefeito.