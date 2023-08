Último dia para inscrições no edital de cadastro temporário para Agente Educacional II/Interação com o Educando

Hoje é o último dia para realizar inscrições no edital promovido pelo Governo do Estado, cujo objetivo é formar um cadastro temporário para a contratação emergencial de servidores de escola. O edital contempla a seleção para a função de Agente Educacional II/Interação com o Educando, com uma carga horária semanal de 40 horas.

Os interessados têm a oportunidade de se inscrever até as 23h59 desta terça-feira, diretamente através do site educação.rs.gov.br, acessando a seção "Contratos Temporários". Durante o processo de inscrição, os candidatos devem indicar a coordenadoria e o município de sua preferência.

No âmbito da 21ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE), as vagas estão disponíveis em diversos municípios, incluindo Braga, Coronel Bicaco, Crissiumal, Derrubadas, Esperança do Sul, Humaitá, Miraguaí, São Martinho, São Valério do Sul, Tenente Portela e Tiradentes do Sul. A oportunidade visa fortalecer a equipe educacional e atender às demandas temporárias do setor.

É importante que os interessados não deixem passar o prazo de inscrição, que se encerra hoje, e sigam as orientações fornecidas no edital para assegurar sua participação no processo de seleção.