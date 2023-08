A Câmara dos Deputados realizou sessão solene na quarta-feira (16), no Plenário Ulysses Guimarães, para homenagear o mês da Primeira Infância. Essa fase, que vai do zero aos seis anos de idade, é considerada muito importante para o desenvolvimento mental, emocional e de socialização da criança, o que vai se refletir na adolescência e na vida adulta. O evento foi promovido pela deputada Laura Carneiro (PSD-RJ), que conduziu a sessão.