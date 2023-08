A atuação do Exército como executor de obras de infraestrutura foi discutida na Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados. O general de divisão Rogério Siqueira, diretor de Obras de Cooperação do Exército, apresentou as principais obras em execução pela força terrestre, mas destacou que o objetivo do Exército não é concorrer com a iniciativa privada.

O debate foi proposto pelo deputado Alex Santana (Republicanos-BA).