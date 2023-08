Comissão aprova projeto que dispensa livro para registro dos estoques em posto de gasolina

A Câmara dos Deputados realizou sessão solene na quarta-feira (16), no Plenário Ulysses Guimarães, para homenagear o mês da Primeira Infância. E...

Câmara dos Deputados Há 6 minutos Em Câmara dos Deputados Câmara homenageia o Mês da Primeira Infância A Câmara dos Deputados realizou sessão solene na quarta-feira (16), no Plenário Ulysses Guimarães, para homenagear o mês da Primeira Infância. E...

A atuação do Exército como executor de obras de infraestrutura foi discutida na Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados. ...

Câmara dos Deputados Há 51 minutos Em Câmara dos Deputados General apresenta obras de engenharia realizadas pelo Exército, mas lembra que objetivo não é concorrer com empresas A atuação do Exército como executor de obras de infraestrutura foi discutida na Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados. ...