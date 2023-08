Depoentes criticam ações do MST em CPI da Câmara

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Câmara dos Deputados sobre o Movimento dos Trabalhadores sem Terra (MST) ouviu nesta quarta-feira (16) os depoimentos de críticos do movimento. Um deles, o vereador de Passo Fundo e procurador do Estado do Rio Grande do Sul, Rodinei Candeia, disse que a política de reforma agrária adotada nos governos do PT teria resultado num esquema de corrupção em benefício do MST.

A deputada Gleisi Hoffman (PT-PR) criticou a escolha dos depoentes. Segundo ela, isso mostra que a CPI já foi criada com a intenção de criminalizar o MST e os partidos de esquerda.

O relator da CPI, deputado Ricardo Salles (PL-SP), lamentou a troca de representantes de partidos e blocos no colegiado, que segundo ele vai impedir a investigação das denúncias apresentadas no colegiado.