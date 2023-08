CCJ aprova contagem em dias úteis para recursos previstos na lei de trânsito

Câmara dos Deputados Há 36 minutos Em Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto que amplia recursos para financiamento de equipamentos para pessoa com deficiência Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Soraya Santos, relatora, fez alguns ajustes no texto A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Defic...