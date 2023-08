Bar é arrombado e dinheiro do caixa é roubado em Tenente Portela

Mais um arrombamento seguido de furto foi registrado em Tenente Portela. O caso ocorreu nesta última madrugada em um Bar localizado na Avenida Santa Rosa, onde o criminoso arrombou a porta e roubou a gaveta do caixa do estabelecimento levando o dinheiro que estava no caixa.

O Bar do João, fica localizado próximo da entrada do Bairro Verzeri. Imagens de câmeras de segurança, mostram o criminoso deixando o local por volta da 1h30min da manhã. Ele veste uma blusa, aparentemente de moletom e um boné e carrega a gaveta embaixo dos braços.

As imagens já foram entregues para a Polícia Civil que vai investigar o caso.

Outros casos

Na madrugada passada a sede do CER Miraguai, também foi arrombada e os ladrões lavaram um leitão que estava no congelador, bebidas e espetos. Para entrar eles arrombaram uma porta.

Uma semana atrás o alvo foi um posto de saúde, localizado abaixo do Fórum de Tenente Portela. Os criminosos arrombaram uma janela e levaram uma televisão e um botijão de gás.

Prisões

No último dia 12, dois homens foram presos pela Brigada Militar, em flagrante, quando cometiam furto em uma residência. Os vizinhos notaram a movimentação e chamaram a polícia. Eles estavam com diversos itens da residência, já do lado de fora da casa, enrolados em um cobertor.

