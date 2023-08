Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Aureo Ribeiro recomendou a aprovação da proposta A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados ...

Câmara dos Deputados Há 2 minutos Em Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto que proíbe comercialização de produtos obtidos pela alimentação forçada de aves Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Aureo Ribeiro recomendou a aprovação da proposta A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados ...

Câmara dos Deputados Há 2 horas Em Câmara dos Deputados CCJ aprova inclusão de política de assistência toxicológica no campo de atuação do SUS Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Laura Carneiro votou pela constitucionalidade da proposta A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadani...