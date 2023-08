Prefeitura repassa novos uniformes para agentes de saúde de Barra do Guarita

Agentes de saúde receberam os materiais da administração de Barra do Guarita (Foto: Prefeitura de Barra do Guarita)

A Secretaria Municipal de Saúde de Barra do Guarita está reforçando seu compromisso com os agentes de saúde que desempenham um papel vital em nossa comunidade. Recentemente, foi realizada a entrega de novos coletes e mochilas para esses profissionais, destacando o contínuo empenho do município em garantir as melhores condições de trabalho para eles.

Essa iniciativa não apenas demonstra o cuidado com o bem-estar dos agentes, mas também os capacita a executar suas tarefas com eficiência, conforto e segurança. Os novos coletes não só contribuem para a visibilidade desses profissionais, mas também para o reconhecimento que merecem enquanto realizam suas visitas porta a porta.

A entrega dos coletes e mochilas reflete nossa busca constante pela excelência no atendimento à saúde. Queremos expressar nossa gratidão pelo incansável esforço desses agentes que estão na linha de frente, levando cuidados, informações e orientações vitais para nossa comunidade.

