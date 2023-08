Nova base do SAMU inaugurada em Três Passos com apoio de autoridades e municípios vizinhos

Autoridades, líderes locais e regionais se uniram no último sábado (12) para celebrar a inauguração da nova base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) em Três Passos, localizada junto ao Hospital de Caridade (HCTP). A retomada desse serviço, que ocorreu em dezembro de 2020, foi possível graças ao apoio e colaboração dos municípios de Três Passos, Tiradentes do Sul, Esperança do Sul, Humaitá, Sede Nova e Bom Progresso.

Após um período de negociações e reuniões mediadas pela administração do Hospital de Caridade, uma nova pactuação foi alcançada, garantindo recursos para manter e aprimorar o SAMU. Essa pactuação incluiu a construção da nova base, que abrange uma área de aproximadamente 100 metros quadrados, seguindo os requisitos estabelecidos pela legislação vigente.

A ampliação do programa Samu-Salvar, aprovada em 14 de junho de 2023, demandou uma base mais espaçosa e adequada para atender às necessidades crescentes. A inauguração da nova base representa um marco importante na melhoria dos serviços de atendimento de urgência na região, beneficiando a população de Três Passos e municípios vizinhos.

O evento de inauguração contou com a presença de autoridades locais, líderes comunitários e representantes dos municípios envolvidos, reforçando a importância da colaboração entre as cidades para garantir serviços de saúde de qualidade e prontidão em situações de emergência. A nova base do SAMU reflete o compromisso das autoridades em garantir a segurança e bem-estar da população, proporcionando um atendimento de urgência mais eficiente e abrangente.

