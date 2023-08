Feira Portelense do Livro será aberta com lançamentos e programação cultural

A abertura oficial da vigésima sétima edição da Feira Portelense do Livro ocorre hoje às 19h30min no auditório Aurélio Porto, situado no Centro Cultural da cidade. O evento promete uma noite repleta de lançamentos literários, apresentações culturais e atividades elaboradas pelos alunos da Escola Sepé Tiaraju, instituição promotora do evento.

O destaque da cerimônia de abertura será o lançamento da obra poética intitulada "Chamas de Flores," de autoria de Janet Zimmermann. Além disso, será apresentado o livro "Um dia com Ygor," escrito por Ygor Capellari, um estudante do 1º ano da escola. Esses lançamentos refletem a diversidade e o talento literário presentes na comunidade.

A noite de abertura não se limita apenas aos lançamentos literários, pois também apresenta uma variada programação cultural e artística preparada pelos próprios alunos da instituição. Essa abordagem proporciona uma oportunidade única para os visitantes apreciarem talentos emergentes e criatividade nas artes.

Nos próximos dias, a Feira Portelense do Livro continuará com atividades envolvendo visitações à escola, permitindo que os participantes participem de oficinas e explorem salas temáticas dedicadas ao desenvolvimento da literatura e da cultura. Esse encontro anual celebra a literatura e a cultura local, oferecendo uma plataforma para o compartilhamento de ideias, a promoção do conhecimento e o fortalecimento da comunidade através da arte e da escrita.

