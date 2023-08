Programação do Dia do Patrimônio contempla cortejo por espaços culturais do Centro Histórico

Com o objetivo de valorizar o patrimônio cultural gaúcho, a Secretaria da Cultura (Sedac) elaborou um cortejo que contempla e conecta espaços importantes do Centro Histórico de Porto Alegre, e que poderão ser visitados no domingo da semana que vem (20/8) com a mediação de um guia. A atividade é gratuita e faz parte da programação do Dia Estadual do Patrimônio Cultural, celebrado sempre no terceiro fim de semana de agosto.

O percurso a pé tem extensão aproximada de dois quilômetros. O ponto de partida será o Teatro de Arena, na Escadaria da Borges, às 17h. Em seguida, o cortejo segue para o Museu Julio de Castilhos, o Palácio Piratini, o Theatro São Pedro (TSP), a Biblioteca Pública do Estado (BPE), o Memorial do Rio Grande do Sul, o Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs) – incluindo o Arquivo Histórico do RS e o Museu Antropológico do RS (Mars) –, o Museu da Comunicação Hipólito José da Costa (MuseCom) e a Casa de Cultura Mário Quintana (CCMQ).

“O cortejo pretende chamar a atenção da sociedade para a importância de se valorizar e integrar as instituições que trabalham pela preservação e difusão do patrimônio material e imaterial do Estado”, explica a secretária da Cultura, Beatriz Araujo, idealizadora do Dia do Patrimônio no RS. “O evento é um convite para que as pessoas desfrutem da riqueza de um patrimônio que pertence à coletividade.”

Durante a visitação, o público vai receber informações sobre a importância histórica e cultural das instituições. Além disso, os participantes irão conferir performances artísticas que permitirão uma maior aproximação com os espaços. O objetivo é valorizar ações de salvaguarda e difusão da memória, da cultura e do patrimônio.

Em caso de chuva, o cortejo será adaptado para ocorrer nas passarelas e corredores da CCMQ, com a projeção de um vídeo sobre cada equipamento cultural. As performances, nesse caso, também serão na Casa.



Mapa da caminhada pelo Centro Histórico

Passaporte Dia do Patrimônio

Paraestimular a visitação aos espaços culturais do Centro Histórico da capital, a Sedac lançou na quarta-feira (9/8) o Passaporte do Dia Estadual do Patrimônio Cultural. O folheto poderá ser retirado nos dias 19 e 20 de agosto, de forma gratuita, em qualquer uma das instituições que integram a programação do Dia do Patrimônio. Com o passaporte em mãos, o participante deve carimbá-lo em cada instituição visitada e, ao acumular pelo menos cinco registros, terá direito a um kit cultural.

Mais informações

Sobre o Dia do Patrimônio

Em todo o Rio Grande do Sul, mais de 110 municípios já estão cadastrados para participar das celebrações do Dia Estadual do Patrimônio Cultural, totalizando mais de 250 atividades. As propostas podem ser enviadas pororganizações governamentais e não governamentais, incluindo produtores culturais autônomos, instituições de ensino, gestores municipais, equipamentos culturais e agentes patrimoniais. O prazo para envio encerra-se na segunda-feira (14/8). Para se inscrever, basta preencher o formulário disponível no site .

Neste ano, o tema do Dia do Patrimônio é“Cultura e Cidadania". A programação vai destacar a diversidade cultural dos municípios gaúchos, a participação cidadã e o direito de acesso às manifestações.São apresentações artísticas, oficinas, palestras, visitas a prédios históricos e ações de educação patrimonial.

As comemorações do Dia Estadual do Patrimônio Cultural começaram em 2019. A promoção é da Sedac, por meio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado (Iphae), do Departamento de Memória e Patrimônio (DMP) e do Sistema Estadual de Museus (SEM).