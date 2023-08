Comissão de Turismo debate a criação da zona franca da uva e do vinho

Vale dos Vinhedos no Rio Grande do Sul - (Foto: Marco Couto/Assembleia Legislativa do RS)

A Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados promove audiência pública na quarta-feira (16) sobre a criação da zona franca da uva e do vinho.

O pedido para realização do debate foi apresentado pelo deputado Carlos Gomes (Republicanos-RS). Ele é autor do Projeto de Lei 1378/19, que propõe a criação da Zona Franca da Uva e do Vinho, com a aplicação de um regime tributário especial incidente sobre a produção de vinhos em 23 municípios da Serra Gaúcha, no Estado do Rio Grande do Sul.

Foram convidados para o debate, entre outros:

o deputado Gilberto Abramo (Republicanos-MG), relator do projeto de lei na Comissão de Finanças e Tributação;

o diretor da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), Alexandre Sampaio;

o presidente da União Brasileira de Vitivinicultura (Uvibra), Daniel Panizzi;

o vice-presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, Osmar José Vailatti;

o presidente da Associação Brasileira de Enologia (ABE), Ricardo Morari; e

a sócia-diretora do Spa do Vinho Hotel & Condomínio Vitivinícola, Deborah Villas Bôas Dadalt.

A audiência pública ocorre às 15 horas, no plenário 5. Confira a pauta completa.