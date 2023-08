Comissão de Saúde debate programa de apoio e aprimoramento do SUS

A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados debate, nesta terça-feira (15), o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS). O programa foi criado em 2009 com o propósito de apoiar e aprimorar o SUS por meio de projetos de capacitação de recursos humanos, pesquisa, avaliação e incorporação de tecnologias, gestão e assistência especializada demandados pelo Ministério da Saúde.

De acordo com o deputado Clodoaldo Magalhães (PV-PE), que propôs o debate, a iniciativa reúne?seis hospitais sem fins lucrativos que são referência em qualidade médico-assistencial e gestão:?Hospital Alemão Oswaldo Cruz, BP – A Beneficência Portuguesa de São Paulo,?Hcor, Hospital Israelita Albert Einstein, Hospital Moinhos de Vento e Hospital Sírio-Libanês.

O programa, conforme explica o parlamentar, é mantido com os recursos gerados pelos próprios hospitais participantes, que desembolsam os valores correspondentes aos tributos – mesmo que imunes – e aplicam em projetos de interesse do sistema público de saúde. "Nos últimos 13 anos, os hospitais de excelência investiram cerca de R$ 7,9 bilhões no SUS, valor que nunca existiria no modelo tradicional", afirma.

"O nosso intuito é que as áreas de atuação atinjam as demandas iminentes da população como a realização de cirurgias eletivas e exames de alta complexidade demandadas pelo SUS sem qualquer ônus para os usuários, ou seja, saia do rol de atividade meio e passe à atividade fim", defende Clodoaldo Magalhães.

Foram convidados para discutir o assunto, entre outros:

- um representante do Ministério da Saúde;

- um representante do Tribunal de Contas da União; e

- a diretora-executiva de Responsabilidade Social no Hospital Alemão Oswaldo Cruz e CEO do Instituto Social Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Ana Paula Pinho.

O debate será realizado às 10 horas, no plenário 7.