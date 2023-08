Comissão debate medidas para amparar crianças com Transtorno Opositivo Desafiador

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados debate, nesta terça-feira (15), o Transtorno Opositivo Desafiador (TOD). A audiência pública atende a sugestão do deputado Zé Haroldo Cathedral (PSD-RR).

Ele explica que o TOD faz parte do grupo dos transtornos de comportamentos e é mais comum em crianças e adolescentes que possuem características relacionadas a atitudes negativistas, vingativas, destrutivas e desobedientes, principalmente em relação às pessoas do convívio e figuras de autoridades, como os pais e os professores.

"Baseado no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais - DSM5, as pessoas diagnosticadas com TOD, estatisticamente, têm a maior probabilidade de envolvimento com drogas, ingresso na criminalidade, apresentação de quadro grave de transtorno de ansiedade e depressivo e abandono", afirma o parlamentar.

Zé Haroldo Cathedral acrescenta que o TOD representa um problema de saúde pública e deve ser amplamente discutido, a fim de se assegurar tratamento para a pessoa com o transtorno. "É um assunto que precisa ser vastamente debatido e nada melhor que no Parlamento, possibilitando a identificação de medidas de aperfeiçoamento nas legislações, relacionadas na área da educação inclusiva, melhores tratamentos e devida convivência social".

Foram convidados, entre outros:

- a mestre em Ciências, pós-graduanda em TOD e neuropsicopedagogia, palestrante e orientadora parental Gisele Lino Wandermur;

- a doutoranda e mestre em Distúrbios do Desenvolvimento, especialista em Educação Especial na área de Deficiência Mental e em Psicopedagogia Clínica e Institucional Luciana Brites; e

- a diretora de Proteção à Pessoa Com Deficiência da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, Naira Rodrigues Gaspar.

O debate será realizado à 16 horas, no plenário 13.