Lira comemora revisão da Lei de Cotas aprovada ontem pela Câmara

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), comemorou a aprovação do Projeto de Lei 5384/20, que reformula a Lei de Cotas no ensino federal. Entre outros pontos, o texto diminui de 1,5 para um salário mínimo a renda per capita familiar máxima do estudante candidato ao ingresso pelas cotas por ter cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas.

O texto foi aprovado ontem à noite pelos deputados e, a seguir, será enviado ao Senado.

Lira destacou que o projeto inclui entre os beneficiários os quilombolas e estende o benefício para os cursos de pós-graduação. “É mais uma resposta da Casa aos anseios da sociedade e uma justa proteção social aos que mais precisam”, afirmou o presidente por meio de suas redes sociais.