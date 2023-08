Câmara aprova criação de campanha para incentivar diagnóstico precoce do mieloma múltiplo; acompanhe

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (9) o Projeto de Lei 2364/21, do deputado Alex Manente (Cidadania-SP), que institui a campanha “Março Borgonha”, com o objetivo de realizar ações de prevenção e conscientização da população sobre a importância do diagnóstico precoce do mieloma múltiplo. A proposta será enviada ao Senado.

Segundo o texto, a campanha será repetida anualmente durante o mês de março, durante o qual, a critério das instâncias gestoras do Sistema Único de Saúde (SUS), serão realizadas campanhas de esclarecimento sobre os sintomas da enfermidade, seu prognóstico e tratamento.

As campanhas poderão ser definidas em cooperação com entidades civis, conselhos e associações profissionais e instituições de ensino.

O texto foi aprovado com parecer favorável da relatora, deputada Flávia Morais (PDT-GO). Ela citou dados da Associação Brasileira de Linfomas e Leucemias (Abrale), segundo os quais o mal afeta 4 em cada 100 mil brasileiros, totalizando cerca de 7,6 mil novos casos por ano. “O projeto vai representar muito para os pacientes de mieloma”, afirmou.

