Comissão dos atos de 8 de Janeiro ouvirá "hacker da Vaza Jato" no próximo dia 17

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos Atos de 8 de Janeiro ouvirá, em 17 de agosto, Walter Delgatti Neto, conhecido como o "hacker da Vaza Jato", preso no último dia 2 em decorrência das investigações sobre ataque hacker ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O ataque inseriu de forma ilegal 11 alvarás de soltura de pessoas presas e um falso mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Em depoimento anterior, o hacker confirmou que a ação visava demonstrar a vulnerabilidade do sistema de Justiça brasileiro e descredibilizar publicamente o sistema eletrônico de votação, com o intuito de questionar o resultado eleitoral das urnas.

O pedido de depoimento de Delgatti foi feito pelos deputados Rogério Correia (PT-MG) e Duarte Jr. (PSB-MA). Confira aqui a pauta da reunião e os requerimentos dos deputados.

A reunião da comissão será realizada às 9 horas no plenário 2 da ala Senador Nilo Coelho, no Senado Federal.