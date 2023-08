Três longas gaúchos estão em cartaz nos cinemas

Três longas gaúchos estrearam nas salas de exibição nesta semana, tornando o início de agosto uma ocasião especial para o audiovisual do Estado. Dois deles estão em cartaz na Cinemateca Paulo Amorim:Depois de ser cinza, de Eduardo Wannmacher, eCasa vazia, de Giovani Borba. Na Cinemateca Capitólio, o destaque éDespedida, de Luciana Mazeto e Vinícius Lopes.

“É uma coincidência incrível, que demonstra a força da nossa produção e a importância do incentivo ao audiovisual por meio das políticas públicas”, comenta Borba. O cineasta esteve na presente na pré-estreia deDepois de ser cinza, que lotou a Sala Paulo Amorim.

A diversidade de temas e formatos das três produções também é destaque.Casa vaziase passa na imensidão do pampa e retrata a realidade de uma população empobrecida em uma das áreas mais ricas do Rio Grande do Sul.Depois de ser cinzaé um drama contemporâneo sobre relacionamentos que acompanha os dilemas de um homem em três momentos distintos da vida. JáDespedidaé uma história de fantasia sobre uma jovem na busca de respostas para os mistérios relacionados a sua avó, considerada uma bruxa.

Cena de "Depois de ser cinza", de Eduardo Wannmacher -Foto: Leonardo Maestrelli

A estreia dos filmes ocorre às vésperas do Festival de Cinema de Gramado. Além da tradicional mostra de curtas gaúchos, o público poderá assistir a cinco títulos inéditos na competição de longas – um deles,O acidente, dirigido por Bruno Carboni, estreia no circuito já no final de agosto.

Além disso, a cena audiovisual gaúcha tende a se tornar ainda mais relevante nos próximos meses, com a finalização dos projetos vencedores do FAC Filma RS, que distribuiu R$ 12 milhões para a produção de curtas e longas; e a distribuição de cerca de R$ 200 milhões que virão com os editais da Lei Paulo Gustavo, a maioria voltados para o conteúdo audiovisual. Serão R$ 44 milhões que serão repassados pela Sedac apenas no inciso I da lei, que se refere aos investimentos em produção. Além disso, o setor receberá recursos para salas de cinema espalhadas pelo Estado, festivais, mostras e atividades formativas, como também apoio a micro e pequenas empresas de audiovisual.

Durante o mês de agosto, a Sedac, por meio do Instituto Estadual de Cinema (Iecine), correaliza dois mercados audiovisuais. Os mercados sãoeventos nos quais produtoras e canais de TV ou streaming interessados em produzir ou adquirir obras audiovisuais fazem reuniões com realizadores, roteiristas ou produtores. O objetivo é conhecer projetos e negociar a compra ou o licenciamento da obra.

O primeiro mercado é a 7ª edição do Conexões Gramado Film Market, em parceria com a Gramadotur e com o governo federal–por meio da Agência Nacional do Cinema (Ancine)–, no 51º Festival de Cinema de Gramado. As inscrições para as atividades são gratuitas e estão abertas no site .

O segundo é o III Mercado Audiovisual Entre Fronteiras, que ocorre no dia 31 de agosto em Assunção, no Paraguai. Irão participar o Iecine e quatro realizadores selecionados em convocatória. A iniciativa visa promover negócios entre os países que fazem parte da região missioneira, buscando a integração e o fortalecimento da produção audiovisual internacional da região.