Câmara aprova projeto que cria gratificação por acúmulo de função na Defensoria Pública da União

Câmara dos Deputados Há 4 horas Em Câmara dos Deputados Comissão aprova MP do salário mínimo e inclui correção da tabela do IR A comissão mista de análise da medida provisória (MP 1172/23) que estabelece o valor do salário mínimo em R$ 1.320 aprovou, por unanimidade, o text...

Câmara dos Deputados Há 5 horas Em Câmara dos Deputados Deputados reagem à fala de Zema sobre frente Sul-Sudeste contra estados do Nordeste A declaração do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que sugeriu criar uma frente dos estados do Sul e do Sudeste em oposição aos estados do Nor...